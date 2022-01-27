Дубовицкая призналась, что у звезд "Аншлага" нет выступлений

"У моих артистов сейчас мало концертов и это, конечно, сказывается не лучшим образом. Знаете, когда спортсмен перестает готовиться к стартам, он сразу же теряет квалификацию, становится рангом ниже. Вот, наши артисты сейчас находятся примерно в такой же ситуации. Многие из них в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты - это деньги, а потому что это - их жизнь. Отнимите концерты и считайте, что артист больной уже",