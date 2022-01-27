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19 минут назад

Дубовицкая призналась, что у звезд "Аншлага" нет выступлений

Артистка Регина Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у звезд "Аншлага". Виновата, считает звезда, в таком печальном положении дел пандемия, которая буквально парализовала выступления многих знаменитостей.

Дубовицкая призналась, что у звезд "Аншлага" нет выступлений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"У моих артистов сейчас мало концертов и это, конечно, сказывается не лучшим образом. Знаете, когда спортсмен перестает готовиться к стартам, он сразу же теряет квалификацию, становится рангом ниже. Вот, наши артисты сейчас находятся примерно в такой же ситуации. Многие из них в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты - это деньги, а потому что это - их жизнь. Отнимите концерты и считайте, что артист больной уже",

- высказалась Дубовицкая в интервью "Собеседнику".

В отличие от коллег по цеху, сама артистка на финансовое положение не жалуется.

"У меня в финансовом плане все нормально, мы же работаем без остановки. Я, к счастью, не на концерты живу. Я - телевизионный человек, делаю программы, за которые получаю зарплату. А артисты за съемки в «Аншлаге» ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг. Мы выкручиваемся, в общем".

Ранее мы писали, что Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию.

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