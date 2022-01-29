Самые странные ситуации в прямом эфире

В прямом эфире может случиться все, что угодно. Неполадки со связью, курьезы с ведущими, несчастные случаи. Самые необычные ситуации в эфире — в материале "Рамблера".

1. Журналистка Тори Йоргей из Западной Вирджинии вела репортаж в прямом эфире, когда ее сбила машина, но она продолжила репортаж.

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Интересно, что после произошедшего женщина, сидевшая за рулем автомобиля, обратилась к ней с извинениями и журналистка ответила: «Мэм, вы очень милы, но всё нормально. Знаете, это моя последняя рабочая неделя, и я так и знала, что это произойдёт». Ведущий шоу Тим Ирр спросил, как она себя чувствует. Корреспондентка ответила:

«Я даже не знаю, Тим. Вся моя жизнь пронеслась у меня перед глазами. Но это прямой эфир. Всё нормально. Я думала, что я стою в безопасном месте, но очевидно камеру нужно передвинуть».

Затем она просто продолжила рассказывать о прорыве водопровода, а после получила известность в соцсетях.

2. В одном из шоу девушка вела прогноз погоды, но прямой эфир мог не состояться из-за ее наряда. Дело в том, что часто передачи снимают на зеленом фоне "хромакее", который позволяет подставлять фотографии на фон. Телеведущая надела платье в тон, в итоге погода начала отражаться на ее теле. Спас ее коллега, который дал девушке свой пиджак.

3. История, в которой засветился доцент Пусанского национального университета Роберт Келли. Он давал интервью каналу ВВС по скайпу из дома, когда в кадре появились его маленькие дети. После этого в кабинет аккуратно вошла супруга Роберта и чуть ли не ползком утащила детей.

4. Корреспондент Серена Брэнсон несколько лет назад вела репортаж для канала CBS с церемонии вручения премий «Грэмми». Но речь девушки никто не понимал – это были бессвязные обрывочные бормотания. Позднее выяснилось, что у Серены обострилась мигрень, что и стало причиной несвязной речи.