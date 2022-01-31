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2 часа назад

Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club

Юморист Гарик Харламов рассказал о своем отношении к шоу Comedy Club. Своим мнением комик поделился в YouTube-подкасте DASH с ведущей Дашей Исаевой.

Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Харламова, изначально он не верил в успех проекта.

«Когда мы впервые вышли в нашем формате, я говорил: "Здравствуйте, вас приветствует Comedy Club", эти первые слова (...) говорились мной. То есть с первых секунд рождения Comedy Club до сейчас»,

— рассказал юморист, отметив, что не стал бы покидать проект, потому что был его участником с самого его зарождения.

«Я все-таки решил для себя, что хочу увидеть, когда он закончится. Когда мы начинали, я был уверен, что это два года максимум. Два-три года мы будем. Но нет, в следующем году 20 лет Comedy Club. Поэтому нет, я все-таки дождусь»,

— заявил комик.

При этом он успевает сниматься параллельно и в других проектах.

Ранее комик Дмитрий Романов заявил о желании уехать из России.

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