Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club

Юморист Гарик Харламов рассказал о своем отношении к шоу Comedy Club. Своим мнением комик поделился в YouTube-подкасте DASH с ведущей Дашей Исаевой.
По словам Харламова, изначально он не верил в успех проекта.
«Когда мы впервые вышли в нашем формате, я говорил: "Здравствуйте, вас приветствует Comedy Club", эти первые слова (...) говорились мной. То есть с первых секунд рождения Comedy Club до сейчас»,
— рассказал юморист, отметив, что не стал бы покидать проект, потому что был его участником с самого его зарождения.
«Я все-таки решил для себя, что хочу увидеть, когда он закончится. Когда мы начинали, я был уверен, что это два года максимум. Два-три года мы будем. Но нет, в следующем году 20 лет Comedy Club. Поэтому нет, я все-таки дождусь»,
— заявил комик.
При этом он успевает сниматься параллельно и в других проектах.