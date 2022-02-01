Гарик Харламов заболел свиным гриппом

В Telegram-канале «НеМалахов» появилась информация о том, что российский актер и комик заболел свиным гриппом после корпоратива в Сочи.
Болезнь началась с повышения температуры – до 39,9 градусов. Состояние Харламова стремительно ухудшалось, поэтому медики прибывшей бригады скорой помощи настояли на госпитализации.
«Меня госпитализировали на какое-то время, взяли анализы на коронавирус, потому что непонятно, в какую палату положить. Сутки пролежал в приемной, люди ходили мимо, а я просто лежал посередине. В итоге пришли анализы, выяснилось: это свиной грипп», — рассказал юморист.
Гарик выложил в своем инстаграм-аккаунте фотографию руки с капельницей, чем напугал подписчиков.
А уже на следующий день горячо благодарил фанатов за поддержку:
«Вчера рука с капельницей вызвала бурную реакцию и много слов поддержки. За что огромное вам спасибо! На практике это очень работает, поэтому сегодня рука уже без капельницы. Ну до вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное). Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо ещё раз всем и каждому! Не болейте!».
Стало известно, что с такими же симптомами в Москву из Сочи вернулись шесть человек из команды артиста. Они тоже проходят лечение.
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