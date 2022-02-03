Сергей Пенкин: "Почему я всегда нахожусь в стороне"

"Пою в дуэте с Таисией Повалий — раз и меня нет. Пою песню на вечере Шаинского, которого я лично знал, был у него дома — меня вырезают. Так было уже несколько раз. Чем это объяснить не знаю. Объяснить можно одним — нелюбовью ко мне. Даже не знаешь, кому звонить. Ладно, артист не подходит к какому-то каналу или радиостанции. Но меня нет и там, и там".