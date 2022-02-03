Сергей Пенкин: "Почему я всегда нахожусь в стороне"

Знаменитый певец Сергей Пенкин посетовал на то, что вот уже много лет его преследует статус забытой звезды, хотя сам он себя таковым не считает. Артист стал гостем Youtube-шоу "Откройте, Давид!", где рассказал о своих мыслях на этот счет.
"Мне непонятно, почему я всегда нахожусь в стороне от всего, что происходит на эстраде. Жалко быть пионером",
— отметил Пенкин.
"Пою в дуэте с Таисией Повалий — раз и меня нет. Пою песню на вечере Шаинского, которого я лично знал, был у него дома — меня вырезают. Так было уже несколько раз. Чем это объяснить не знаю. Объяснить можно одним — нелюбовью ко мне. Даже не знаешь, кому звонить. Ладно, артист не подходит к какому-то каналу или радиостанции. Но меня нет и там, и там".
Пенкин отметил, что предполагает, что у какого-то влиятельного человека есть к нему сильная неприязнь. При этом даже дружба с Аллой Пугачевой не смогла вытащить его из телевизионного забвения.
"Ну, не знаю. Наверное, как-то особенно дружить надо",
— посетовал Пенкин. Он отметил, что очень дорожит дружбой с Аллой Борисовной, но ее широкая известность и большое количество знакомств так и не смогли повлиять на данную ситуацию.
Ранее мы писали, что Дубовицкая призналась, что у звезд "Аншлага" нет выступлений.