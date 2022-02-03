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2 часа назад

Сексуальный фермер: что известно о новом «Холостяке» на ТНТ

Официальный аккаунт «Холостяка» на ТНТ объявил участника 9-го сезона шоу. Новым героем стал бизнесмен Александр Гранков. Что известно о молодом человеке и чем он уже успел покорить зрителей, читайте в материале «Рамблера».

1/7 Официальный аккаунт «Холостяка» на ТНТ объявил участника 9-го сезона шоу. Новым героем стал бизнесмен Александр Гранков.
Фото: @sanek
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2/7 Александр Гранков — молодой бизнесмен, владелец конюшни Few horses и фермы в Подмосковье. Ему 27 лет, он окончил МГУ и лондонский UCL.
Фото: @sanek
3/7 Сейчас в Instagram на нового холостяка подписано чуть меньше 30 тысяч пользователей, но готовы спорить, что в ближайшее время количество его фолловеров резко вырастет.
Фото: @sanek
4/7 «Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым», — рассказывает о себе Гранков.
Фото: @sanek
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5/7 Отметим, что бизнесмен будет не единственным холостяком в девятом сезоне, правда, об этом он не подозревал и встретил своего соперника уже на съемочной площадке шоу.
Фото: @sanek
6/7 Как отреагировал Александр на то, что теперь участницы проекта будут выбирать между двумя холостяками, неизвестно. Теперь ему и его конкуренту придется заслужить расположение девушек, прежде чем задать вопрос «Примешь ли ты эту розу?»
Фото: @sanek
7/7 Премьера двойного «Холостяка» состоится весной, а главным местом действия станет Мексика.
Фото: @sanek

Александр Гранков — молодой бизнесмен, владелец конюшни Few horses и фермы в Подмосковье. Ему 27 лет, он окончил МГУ и лондонский UCL. Сейчас в Instagram на нового холостяка подписано чуть меньше 30 тысяч пользователей, но готовы спорить, что в ближайшее время количество его фолловеров резко вырастет.

«Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним»,

— рассказывает о себе Гранков.

Отметим, что бизнесмен будет не единственным холостяком в девятом сезоне, правда, об этом он не подозревал и встретил своего соперника уже на съемочной площадке шоу. Имя второго участника проекта телеканал ТНТ раскроет чуть позже. Как отреагировал Александр на то, что теперь участницы проекта будут выбирать между двумя холостяками, неизвестно. Теперь ему и его конкуренту придется заслужить расположение девушек, прежде чем задать заветный вопрос «Примешь ли ты эту розу?»

Премьера двойного «Холостяка» состоится весной, а главным местом действия станет Мексика.

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