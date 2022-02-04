«Все не хотят лезть в семейные вопросы и во все остальное. А потом выясняется, что уже год кто-то находится где-то. Потом нам говорят, что вроде все было хорошо на входе. Человек адекватный, все понимает. И вдруг нам рассказывают о деменции, отсутствии работы мозга. И все. Выписывают из Коммунарки в хоспис, а не даже в центр реабилитации».