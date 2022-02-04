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2 часа назад

«Народного артиста провожают два человека»: Борисов ужаснулся похоронами Куравлева

Дмитрий Борисов в эфире шоу «Пусть говорят» возмутился ситуацией с похоронами актера Леонида Куравлева.

Сначала близкие актера скрывали информацию о его состоянии, а потом не устроили достойного прощания с ним.

«Все не хотят лезть в семейные вопросы и во все остальное. А потом выясняется, что уже год кто-то находится где-то. Потом нам говорят, что вроде все было хорошо на входе. Человек адекватный, все понимает. И вдруг нам рассказывают о деменции, отсутствии работы мозга. И все. Выписывают из Коммунарки в хоспис, а не даже в центр реабилитации».

По словам Борисова, в итоге на похороны на Троекуровское кладбище «приходят два человека».

«Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым. Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — заметил возмущенный Дмитрий Борисов.

До этого мы рассказывали, как звезды оплакивали Леонида Куравлева.

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