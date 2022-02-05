Алексей Щербаков занял место Нурлана Сабурова в шоу Stand Up

Премьера нового сезона популярного шоу состоится 6 февраля. Зрителей ожидает новый сюрприз: вместо Сабурова ведущим проекта станет Щербаков. До этого он появлялся на площадке в качестве резидента. Многие поклонники комиков беспокоятся, не станет ли назначение Щербакова конфликтом между старыми друзьями, но юморист категорически отрицает этот факт, передает издание «СтарХит» .

Основателем шоу является комик Руслан Белый. Первое время он также был и ведущим программы. Однако спустя некоторое время признался, что выгорел на этом посту. Поэтому принял решение оставить проект и заняться поиском новых гениальных идей.