Алексей Щербаков занял место Нурлана Сабурова в шоу Stand Up

Известный российский комик Алексей Щербаков стал новым ведущим юмористической программы Stand Up на телеканале ТНТ. Юморист заменил Нурлана Сабурова.
Премьера нового сезона популярного шоу состоится 6 февраля. Зрителей ожидает новый сюрприз: вместо Сабурова ведущим проекта станет Щербаков. До этого он появлялся на площадке в качестве резидента. Многие поклонники комиков беспокоятся, не станет ли назначение Щербакова конфликтом между старыми друзьями, но юморист категорически отрицает этот факт, передает издание «СтарХит».
Основателем шоу является комик Руслан Белый. Первое время он также был и ведущим программы. Однако спустя некоторое время признался, что выгорел на этом посту. Поэтому принял решение оставить проект и заняться поиском новых гениальных идей.