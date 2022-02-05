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1 час назад

Телеведущий Юрий Николаев озвучил размер своей надбавки к пенсии

Николаев признался, что получает стабильный доход, из-за того, что продолжает трудиться. Телеведущий все еще состоит в штате Первого канала и получает там заработную плату. Плюс к доходу прибавляет ежемесячная пенсия и надбавка к ней за звание народного артиста России.

Юрий Николаев озвучил размер своей надбавки к пенсии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там», — рассказал телеведущий в беседе с Telegram-каналом «Абzац».

Также Николаев отметил, что беспокоится о своем здоровье. Именно поэтому он прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Никаких побочных реакций у него не было. Телеведущий не зря беспокоится: несколько лет назад Николаев столкнулся с онкологией. Артист признавался, что несмотря на проблемы со здоровьем старается быть бодрым.

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