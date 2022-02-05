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3 часа назад

Студию украинского президента представили как «русское камеди-шоу»

Украинская юмористическая студия «95 квартал», где раньше работал действующий президент страны Владимир Зеленский, анонсировала тур по городам Германии. Продажей билетов и пиар-кампанией тура занималось немецкое агентство Eventim.

Студию Зеленского представили как «русское камеди-шоу»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Скандал разгорелся из-за выпущенных билетов, в которых студию представляли как «русское камеди-шоу».

Представители юмористической студии, заметив ошибку, разместили в Instagram требование немедленно ее устранить. Причем, если немецкая компания не исправит оплошность, коллектив обещает отменять выступления.

Пользователи соцсетей не поняли такого негодования представителей студии, напомнив, что все номера на самом деле артисты "95 квартала" показывают на русском языке.

Напомним, на российском телевидении показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией «Квартал 95».

Ранее мы писали об украинском ремейке сериала "Не родись красивой".

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