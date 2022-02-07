Метеоролог вышла в эфир с ребенком на руках: видео

Метеоролог Ребекка Шульд, которая работает на американском канале WDJT-TV, провела прогноз погоды в прямом эфире с грудной дочерью. После необычного эфира ее стали узнавать.

О том, как получилось, что она вышла в эфир с грудным ребенком, Шульд рассказала в разговоре с Yahoo Life.

"Я подумала, что она поможет мне рассказать о сегодняшней погоде, которая будет достаточно неприятной",

- отметила она, уточнив, что резонансный эфир она провела в конце января.

Шульд отметила, что не собиралась выходить в эфир дочкой. Из-за коронавирусных ограничений они находились дома и за несколько минут до начала программы девочка проснулась.