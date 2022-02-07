Косяков назвал имя нового ведущего КВН

Актер Денис Косяков рассказал, кто будет вести КВН в Высшей лиге вместо заболевшего Александра Маслякова. Об этом он сообщил на своей YouTube-канале.
«Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно. Вот только беда — чтобы видео монетизировать, оно должно длиться десять минут. А я не могу вам десять минут рассказывать, кто будет ведущим», — сказал Косяков.
По его словам, Маслякова заменит Дмитрий Нагиев.
С 1964 года ведущий КВН не пропустил ни одной игры. Однако сейчас у Александра Маслякова возникли проблемы со здоровьем из-за коронавируса, и он не сможет присутствовать на съемках в середине февраля.