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1 час назад

Косяков назвал имя нового ведущего КВН

Актер Денис Косяков рассказал, кто будет вести КВН в Высшей лиге вместо заболевшего Александра Маслякова. Об этом он сообщил на своей YouTube-канале.

Косяков назвал имя нового ведущего КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно. Вот только беда — чтобы видео монетизировать, оно должно длиться десять минут. А я не могу вам десять минут рассказывать, кто будет ведущим», — сказал Косяков.

По его словам, Маслякова заменит Дмитрий Нагиев.

С 1964 года ведущий КВН не пропустил ни одной игры. Однако сейчас у Александра Маслякова возникли проблемы со здоровьем из-за коронавируса, и он не сможет присутствовать на съемках в середине февраля.

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