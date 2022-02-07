Косяков назвал имя нового ведущего КВН

«Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно. Вот только беда — чтобы видео монетизировать, оно должно длиться десять минут. А я не могу вам десять минут рассказывать, кто будет ведущим», — сказал Косяков.