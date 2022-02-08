Ведущая Первого канала рассказала о жизни в Италии

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева рассказала о переменах в жизни после переезда в Италию в 2013 году. Об этом пишет «Караван историй».

Фото: @zhanna_badoeva @zhanna_badoeva

Как призналась ведущая, первое время после переезда она постоянно переживала, много думала о работе, но со временем научилась жить спокойно, без стресса.

«Здесь нужно делать свое дело, верить в завтрашнюю стабильность, расслабляться, улыбаться и получать удовольствие», — сказала Жанна Бадоева.

Кроме того, в Италии она научилась есть в одно и то же время. А еще ведущая стала завтракать в кафе, а не дома.