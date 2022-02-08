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5 часов назад

Ведущая «Дома-2» раскритиковала альфонсов

Мира Маркина

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина прокомментировала документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix, раскритиковав мужчин-альфонсов. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.

Ведущая «Дома-2» раскритиковала альфонсов
Фото: @borodylia@borodylia

В фильме рассказывается о мужчине, который охмурял обеспеченных женщин и обманывал их на деньги.

«Netflix решил раскрутить очередного афериста и в этот раз выбрал специалиста по женской наивности. История стара как мир. Есть женщины в поисках "принца без страха и упрека", и есть тот, кто готов воплотить их фантазию в жизнь с одним только но... это будет им очень дорого стоить», — написала Ксения Бородина.

Телеведущая удивилась глупости женщин, которые отдают свои деньги мошенникам:

«Любовь любовью, но здравый смысл покидать не должен. Должна же логика щелкать сквозь пелену розовой мечты».

По ее мнению, мужчина сам должен решать финансовые трудности, женщина может только оказывать моральную поддержку.

Кроме того, Бородина считает, что теперь многие начнут подражать главному герою фильма.

«Так что, дамы, берегите не только ваши сердечки, но и банковские счета. И да, знайте, что брачные аферисты редко садятся в тюрьму. Доказать что-то очень сложно», — заключила телеведущая.

Ранее стало известно, что Netflix создаст еще один проект в России.

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