Ведущая «Дома-2» раскритиковала альфонсов

«Netflix решил раскрутить очередного афериста и в этот раз выбрал специалиста по женской наивности. История стара как мир. Есть женщины в поисках "принца без страха и упрека", и есть тот, кто готов воплотить их фантазию в жизнь с одним только но... это будет им очень дорого стоить», — написала Ксения Бородина.