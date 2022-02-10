Коллаборация STUDIO 21 и 2х2

14 февраля на STUDIO 21 стартует серия баттлов между Райтрауном и Подозрительной Совой. Ведущий первого в России хип-хоп радио и персонаж мультфильма телеканала 2x2 предложат аудитории станции свои плейлисты, а слушатели определят, чей музыкальный сет самый разрывной.

Фото: STUDIO 21 STUDIO 21

Рубрика «Трек дня от Утреннего Райтрауна» в рамках коллаборации STUDIO 21 и 2x2 будет выходить в эфир по будням с 8:00 до 11:00. Ведущий шоу и главный герой анимационного сериала будут представлять любимые треки, а слушатели — голосовать за них в мобильном приложении станции. Победителя назовут по итогам недели.

В мультвселенную попадёт и другой радиоведущий — Сэм. Он станет героем специального выпуска «Подозрительной Совы», в котором знаменитая птица познакомится с диджеем во время поисков крутого музона. Который она найдёт, конечно же, на STUDIO 21.

STUDIO 21

Виктор Худошин, генеральный продюсер STUDIO 21:

«Мы вновь стираем границы между радио и ТВ. Наши дерзкие и смелые ведущие не боятся говорить всё, что думают. Сова тоже никогда не церемонится, шутит по-чёрному и ведёт себя так, как ей хочется. Это полностью совпадает с настроением STUDIO 21».

Денис Всесвятский, директор 2х2:

«Команда STUDIO 21 — такие же хулиганы, как герой студии 2х2 Подозрительная Сова. Их коллаборация была вопросом времени. Да и сам проект весьма соответствует современным тенденциям, в которых виртуальность сливается с реальностью, а анимационные инфлюенсеры обгоняют по популярности живых людей. На 2х2 мы постоянно экспериментируем с музыкальными форматами и, уверен, подарим ценителям хип-хопа много приятных моментов и вкусных битов для их ушей».

«Подозрительная Сова» — российский сериал собственного производства телеканала 2x2, по сюжету которого главный герой борется с преступностью в своём районе. Мультфильм транслируется на телеканале с 2016 года, все восемь сезонов доступны на 2x2tv.ru.