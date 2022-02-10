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5 часов назад

Пореченков резко высказался о шоу "Битва экстрасенсов"

Стелла Шмель

Актер Михаил Пореченков резко высказался о концепте шоу "Битва экстрасенсов". Артист на протяжении семи сезонов был ведущим программы о людях с необычными способностями. Как заявил сам Пореченков в интервью каналу RTVi на YouTube в шоу "Легенда", он был "очарован этими людьми". Но позже с глаз спала пелена и он поменял свое мнение.

Пореченков резко высказался о шоу "Битва экстрасенсов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем. А вот что дальше — мы могли помочь, не могли — вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой — это была настоящая часть программы".

Пореченков считает, что участники были тонкими психологами и могли убедить в наличии у себя суперспособностей кого угодно, а программу использовали как возможность прославиться.

"Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого".

Ранее мы писали, что студию украинского президента представили как «русское камеди-шоу».

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