Пореченков резко высказался о шоу "Битва экстрасенсов"

Актер Михаил Пореченков резко высказался о концепте шоу "Битва экстрасенсов". Артист на протяжении семи сезонов был ведущим программы о людях с необычными способностями. Как заявил сам Пореченков в интервью каналу RTVi на YouTube в шоу "Легенда", он был "очарован этими людьми". Но позже с глаз спала пелена и он поменял свое мнение.
"Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем. А вот что дальше — мы могли помочь, не могли — вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой — это была настоящая часть программы".
Пореченков считает, что участники были тонкими психологами и могли убедить в наличии у себя суперспособностей кого угодно, а программу использовали как возможность прославиться.
"Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого".
Ранее мы писали, что студию украинского президента представили как «русское камеди-шоу».