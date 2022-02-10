Медведева призналась в зависти к актрисам Comedy Woman

Актриса Наталия Медведева стала участницей шоу "Детектор" на канале "Пятница!". В ходе программы артистке задавали неудобные вопросы, на которые она должна была ответить. "Детектор" покажет, откровенна ли она была с собой и со зрителями шоу. Запись эфира доступна на Youtube-канале.
Медведевой попался вопрос: "Вы завидовали кому-либо из шоу Comedy Woman?".
На него она ответила честно — признала, что завидовала.
"Я завидовала какой-то крутизне каждой из девочек. Мне всега казалось: ой, а вот та такая вот легкая, а вот та вся такая дерзкая, я тоже хочу так выходить. А у меня совсем не так!".
Медведева отметила, что впервые чувство зависти испытала к Полине Сибагатуллиной (она же мадам Полина). Наталия считает, что ее коллега обладала особым шармом. В Скулкиной, по мнению Медведевой, она увидела определенную силу духа.
Ранее мы писали, что Кравченко рассказала о закрытии Comedy Woman.