Раскрыты детали закулисья «Давай поженимся!»

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала о том, как на самом деле готовится к эфирам и что происходит за пределами камер.
Главная сваха страны в беседе с РИА Новости она сообщила, что многие озвученные в эфире шутки и пословицы, она готовит заранее.
«У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание», — так телезвезда ответила на вопрос о том, как ей удается быть остроумной в эфирах передачи.
По ее словам, свои яркие запоминающиеся реплики она придумывает сама.
«Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "Птичка на рыбке не женится", например», — рассказала она.
При этом, обычно перед ней во время эфира лежит сценарий, в которым она делает свои отметки.
«Режиссер даже просил их убрать, потому что видно в кадре», — добавила Сябитова.
Ранее мы писали о резком высказывании Сябитовой относительно работающих женщин.