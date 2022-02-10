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3 часа назад

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о секретах закулисья шоу

Диана Товсепова

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала о том, как на самом деле готовится к эфирам и что происходит за пределами камер.

Раскрыты детали закулисья «Давай поженимся!»
Фото: Кадр из передачи "Давай поженимся"Кадр из передачи "Давай поженимся"

Главная сваха страны в беседе с РИА Новости она сообщила, что многие озвученные в эфире шутки и пословицы, она готовит заранее.

«У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание», — так телезвезда ответила на вопрос о том, как ей удается быть остроумной в эфирах передачи.

По ее словам, свои яркие запоминающиеся реплики она придумывает сама.

«Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "Птичка на рыбке не женится", например», — рассказала она.

При этом, обычно перед ней во время эфира лежит сценарий, в которым она делает свои отметки.

«Режиссер даже просил их убрать, потому что видно в кадре», — добавила Сябитова.

Ранее мы писали о резком высказывании Сябитовой относительно работающих женщин.

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