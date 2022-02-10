Раскрыты детали закулисья «Давай поженимся!»

«У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание», — так телезвезда ответила на вопрос о том, как ей удается быть остроумной в эфирах передачи.