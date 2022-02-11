Стоянов выразил свое отношение к КВН

Юрий Стоянов раскрыл свое отношение к КВН. В эфире программы «Кино в деталях» актер рассказал, за что любит эту передачу. Например, он просто обожает КВН за авторов.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«Из КВН выросли и замечательные артисты. Они основали все основные продакшены, во всяком случае, все, что связаны с юмором», — заявил он

При этом артист отметил, что не испытывает симпатии к игрокам КВН, которые стали звездами одной шутки.

«Не очень люблю, когда с какой-то одной фишкой человек стареет на моих глазах», — поделился он.

Помимо этого, артист высказался и о юморе телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта.

«В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте я ценю его свободу и готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности», — уточнил он

Стоянову также нравится Comedy Club за то, что его резиденты в свое время изобрели новый способ шутить.