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4 часа назад

Участник КВН раскрыл свое отношение к Маслякову

Анна Шутова

Телеведущий и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал, как относится к Александру Маслякову. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Участник КВН раскрыл свое отношение к Маслякову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Макарова, Масляков — «человек-легенда», который заслуживает уважения, так как долго руководит телеигрой.

«Он действительно создал махину, это человек, который первым создал машину по производству кадров. Давайте будем честными, не было бы КВН — не было бы других программ»,

— заявил Макаров.

Он отметил, что Масляков — не суровый, но достаточно закрытый человек. При этом он обладает сильным обаянием:

«Мы его между собой называли маг и чародей, потому что у него нереально мощная энергия».

Ранее стало известно, кто будет вести КВН вместо Маслякова.

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