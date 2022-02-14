Участник КВН раскрыл свое отношение к Маслякову

Телеведущий и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал, как относится к Александру Маслякову. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
По мнению Макарова, Масляков — «человек-легенда», который заслуживает уважения, так как долго руководит телеигрой.
«Он действительно создал махину, это человек, который первым создал машину по производству кадров. Давайте будем честными, не было бы КВН — не было бы других программ»,
— заявил Макаров.
Он отметил, что Масляков — не суровый, но достаточно закрытый человек. При этом он обладает сильным обаянием:
«Мы его между собой называли маг и чародей, потому что у него нереально мощная энергия».
Ранее стало известно, кто будет вести КВН вместо Маслякова.