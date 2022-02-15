Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-7° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
23 минуты назад

Актер "Уральских пельменей" рассказал о незабываемом свидании

Мира Маркина

Вячеслав Мясников, актер шоу «Уральские пельмени», поделился с журналистом «КП-Екатеринбург», на что ему приходилось идти в молодости, чтобы порадовать любимую девушку.

Актер "Уральских пельменей" рассказал о незабываемом свидании
Фото:  @miasnikov.s @miasnikov.s

«Когда я был еще студентом, то на День святого Валентина пригласил Надю в кино на «Титаник». Мы пошли на сеанс на девять утра, потому что у меня совсем не было денег, а на утренние сеансы студентам всегда была скидка. Потом мы еще несколько раз смотрели «Титаник» в кино. Раз пять, наверное. Нам этот фильм очень нравился», — рассказал Вячеслав.

Мясников в дни свиданий вставал с рассветом. Ранний подъем нужен был будущей звезде для того, чтобы не опоздать на нужный автобус.

Кстати, та самая Надя – теперь жена артиста. В этом году супруги отметят 20-летие со дня их свадьбы.

@miasnikov.s

Вячеслав и Надежда познакомились в КВН, когда девушка еще училась в институте. Мясников поделился, что те времена пара вспоминает с ностальгией.

Ранее Мясников рассказал, почему зрители считают, что их номера «уже не те».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители