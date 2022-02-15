Актер "Уральских пельменей" рассказал о незабываемом свидании

Вячеслав Мясников, актер шоу «Уральские пельмени», поделился с журналистом «КП-Екатеринбург», на что ему приходилось идти в молодости, чтобы порадовать любимую девушку.
«Когда я был еще студентом, то на День святого Валентина пригласил Надю в кино на «Титаник». Мы пошли на сеанс на девять утра, потому что у меня совсем не было денег, а на утренние сеансы студентам всегда была скидка. Потом мы еще несколько раз смотрели «Титаник» в кино. Раз пять, наверное. Нам этот фильм очень нравился», — рассказал Вячеслав.
Мясников в дни свиданий вставал с рассветом. Ранний подъем нужен был будущей звезде для того, чтобы не опоздать на нужный автобус.
Кстати, та самая Надя – теперь жена артиста. В этом году супруги отметят 20-летие со дня их свадьбы.
Вячеслав и Надежда познакомились в КВН, когда девушка еще училась в институте. Мясников поделился, что те времена пара вспоминает с ностальгией.
Ранее Мясников рассказал, почему зрители считают, что их номера «уже не те».