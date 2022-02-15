Актер "Уральских пельменей" рассказал о незабываемом свидании

«Когда я был еще студентом, то на День святого Валентина пригласил Надю в кино на «Титаник». Мы пошли на сеанс на девять утра, потому что у меня совсем не было денег, а на утренние сеансы студентам всегда была скидка. Потом мы еще несколько раз смотрели «Титаник» в кино. Раз пять, наверное. Нам этот фильм очень нравился», — рассказал Вячеслав.