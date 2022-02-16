Что известно об эпатажной участнице нового сезона шоу «Холостяк»

Премьера двойного «Холостяка» состоится уже весной этого года, одним из героев шоу стал бизнесмен Александр Гранков, а вот имя его конкурента ТНТ пока не раскрывает. Однако телеканал рассекретил нескольких участниц проекта, среди них, блогер Таха Сафари. Что известно о девушке, читайте в материале «Рамблера».

1/7 Одной из тех, кто поборется за сердца новых холостяков, стала стилист по волосам и модель Тахмина Сулейманова, известная под псевдонимом Таха Сафари. Фото: @taha_safari Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 За страницей девушки в Instagram уже следят больше 140 тысяч пользователей. Фото: @taha_safari 3/7 В 2015 году Таха Сафари завоевала титул «Мисс Азия», а в 2018 приняла участие в передаче «Близнецы» на канале «Пятница!». Фото: @taha_safari 4/7 Модель была замужем, правда, ее брак продержался недолго. Будущая звезда «Холостяка» также встречалась со стилистом Славой Пантеровым, молодые люди прожили вместе год, а после расставания смогли остаться друзьями. Фото: @taha_safari Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Девушка также увлекается рисованием, журналистикой и музыкой. Фото: @taha_safari 6/7 Блогер не скрывает, что семья занимает важное место в ее жизни: «Я выросла в большой и дружной семье. Нас четверо детей, так что у меня две старшие сестры, младший брат и полное отсутствие скуки. Сейчас мы, конечно, видимся не так часто, как хотелось бы, но у нас есть какая-то особая связь». Фото: @taha_safari 7/7 Напомним, бизнесмен Александр Гранков будет не единственным холостяком в девятом сезоне, правда, об этом он не подозревал и встретил своего соперника уже на съемочной площадке шоу. Имя второго участника проекта телеканал ТНТ раскроет чуть позже. Фото: @sanek

Одной из тех, кто поборется за сердца новых холостяков, стала стилист по волосам и модель Тахмина Сулейманова, известная под псевдонимом Таха Сафари – за ее страницей в Instagram уже следят больше 140 тысяч пользователей.

«Я (в хорошем смысле этого слова) немного сумасшедшая. Слаба в стратегиях, сильна в импровизациях, очень эмоциональна, но с хорошей интуицией. У меня все идет от сердца, а не из-за холодного расчета»,

– рассказывает она о себе.

В 2015 году Таха Сафари завоевала титул «Мисс Азия», а в 2018 приняла участие в передаче «Близнецы» на канале «Пятница!». Модель была замужем, правда, ее брак продержался недолго. Будущая звезда «Холостяка» также встречалась со стилистом Славой Пантеровым, молодые люди прожили вместе год, а после расставания смогли остаться друзьями. Блогер не скрывает, что семья занимает важное место в ее жизни:

«Я выросла в большой и дружной семье. Нас четверо детей, так что у меня две старшие сестры, младший брат и полное отсутствие скуки. Сейчас мы, конечно, видимся не так часто, как хотелось бы, но у нас есть какая-то особая связь. Даже в нашем чате Family сердечек больше, чем, наверное, в переписке у молодых любовников».