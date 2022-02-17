Почему закрылась программа «Пока все дома»

«Пока все дома» была культовой программой, которая выходила на «Первом канале» на протяжении 15 лет. Однако шоу было резко закрыто и перекочевало на другой телеканал — «Россию-1». В материале «Рамблера» — о том, почему успешная программа была закрыта.

Фото: Кадр из «Пока все дома» Кадр из «Пока все дома»

«Пока все дома» представляла собой формат интервью со звездами в домашней обстановке. Ведущие приходили в гости к актерам, певцам и другим известным деятелям культуры, садились с ними за стол и обсуждали их жизнь. Кроме того, в программе были постоянные рубрики: известные «Очумелые ручки», «Зверье мое» и «У вас будет ребенок». Последняя стала причиной крупного скандала вокруг программы.

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Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала о детях из российских детских домов и семьях, которые решились взять приемного ребенка. У нее была важная миссия — продвигать приемные семьи и способствовать усыновлению детей из детских домов. Однако в 2016 году программа попала в крупный скандал, связанный с этой рубрикой.

Создатели программы получали деньги из трех источников, постоянно выигрывали тендеры и устраняли конкурентов, вследствие чего стали единственными, кто производил видеовизитки для детей из детских домов. Скандал разгорелся в конце 2016 года после того, как информация об этом проникла в СМИ. Летом 2017 года проверкой программы занялась Генпрокуратура, но нарушений не нашла.

Еще до того, как прокуратура начала проверку программы, появилось сообщение о том, что она больше не будет выходить на «Первом канале». Сначала появились слухи о том, что телеканал решил отказаться от нее из-за скандала. Позднее руководство дало официальный комментарий и заявило, что рейтинги передачи падали последние несколько лет, а скандал с видео для детей-сирот стал финальной каплей.

«У передачи несколько лет падали рейтинги, при этом производители не хотели ничего менять. Точку в этом вопросе поставил скандал с так называемыми видеопаспортами детей-сирот для рубрики „У вас будет ребенок“. После этого доверие аудитории к передаче упало»