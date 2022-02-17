Сколько зарабатывает Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров — один из самых популярных стендап-комиков в России. В 2020 году он попал в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Сколько сейчас зарабатывает стендапер — в материале "Рамблера".

Фото: Нурлан Сабуров/vk.com Нурлан Сабуров/vk.com

Согласно данным казахстанского Forbes за 2017 год, гонорар Сабурова за выступление на мероприятии составлял около 10 тысяч долларов (примерно 758 895 рублей). Сейчас, вероятно, это сумма уже больше. Согласно другим данным, за часовой концерт комик зарабатывает один миллион рублей.

В 2019 году Нурлан Сабуров вместе с Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом и Артуром Чапаряном запустил шоу «Что было дальше» на YouTube. Это еще один крупный проект, который приноси комику доход. Реклама продается на несколько месяцев вперед. В 2020 году Forbes признал канал комиков LABELCOM самым успешным на российском YouTube. Доход от рекламы за год оценивается в 3 550 000 долларов (269 560 375 рублей).