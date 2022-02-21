Киркоров отказался от съемок в "Маске" из-за зефира

Певец Филипп Киркоров, входящий в жюри шоу «Маска», поругался на съемках со своими помощниками из-за отсутствия зефира. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Через несколько часов съемок второго эпизода шоу артист заметил, что ему не приготовили еду:
«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — возмутился Киркоров.
Вместе с певцом на площадке была его дочь Алла-Виктория.
Продюсер шоу Юлия Сумачева рассказала, что Филипп Киркоров не привередлив в отличие от других членов жюри проекта:
«Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует. А вот Регина Тодоренко, к примеру, любит хамон. Тимура Родригеза я вообще называю мистер Сельдерей — он питается очень правильно, всегда с собой привозит фруктовые пюрешки, сельдерей и морковку».