Киркоров отказался от съемок в "Маске" из-за зефира

«Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует. А вот Регина Тодоренко, к примеру, любит хамон. Тимура Родригеза я вообще называю мистер Сельдерей — он питается очень правильно, всегда с собой привозит фруктовые пюрешки, сельдерей и морковку».