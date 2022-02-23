Почему “Спокойной ночи, малыши” доводили детей

Мультфильмы Юрия Норштейна завораживают: своим визуальным почерком, философским содержанием и запоминающимися персонажами. В 1998 году режиссеру предложили сделать заставку для одной из самых главных детских телепрограмм. Что из этого вышло – расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из телепрограммы "Спокойной ночи, малыши" Кадр из телепрограммы "Спокойной ночи, малыши"

Впервые программа “Спокойной ночи, малыши!” вышла в телеэфир 1 сентября 1964 года. Несмотря на популярность, за ней не было закреплено место в сетке телевещания. Поэтому на первой черно-белой заставке с часами художнику Ирине Власовой приходилось “подводить” стрелки заново всякий раз.

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В 1981 году заставка изменилась. Александр Татарский создал пластилиновый мультфильм, который знают несколько поколений детей – такой долгоиграющей оказалась новая заставка. В ней была своя “пасхалка”. Те, кто смотрел программу каждый вечер, знают, что в понедельник по сюжету ролика перед телевизором оказывалась только девочка, а уже к воскресенью к ней присоединялись шесть игрушек (их количество кратно дням недели).

Мультфильм Татарского не смог вытеснить ролик Мстислава Купрача, в котором главными героями были мальчик-космонавт, а также солнце и месяц. Он был слишком длинным и шел более трех минут.

Менялся формат телепрограммы, а вслед за ним и заставка. Осенью 1999 года зрители увидели новые титры, автором которых стал Юрий Норштейн.

“А помню, как боялась эту заставку в детстве из-за ужасного зайца. Скажу, что сейчас мне 25, но заставка до сих пор доводит до мурашек от своей крипоты”.



“Мне она не кажется страшной. По моему это интересный концепт”.



“Заяц это новая версия детского хоррора?”

По сюжету, створки старинных часов открываются и на экране появляется заяц с колокольчиком в руках.

Кадр из телепрограммы "Спокойной ночи, малыши"

Он призывает маленькую девочку и ее друзей поспешить – ведь совсем скоро начнется любимая телепрограмма. Кошки-близняшки, щенок в цилиндре, бегемот-сладкоежка и их хозяйка прерывают чаепитие, чтобы прибыть к месту показа, где уже для них приготовлены места и экран.

Юрий Норштейн в соавторстве с Валентином Ольшвангом создал целый мультфильм со своими интересными деталями-отсылками, выдержанным визуальным и музыкальным оформлением. На трехминутный ролик ушло полтора года. Однако “темную заставку” в ретро-стиле зрители восприняли без энтузиазма, а кого-то она откровенно пугала. Дети боялись зайца. Три года спустя ролик заменили.

По другой версии, поскольку осенью 2001 года программа “переехала” на Культуру, в эфир и вернулась заставка 1997 года. Ведь мультфильм Юрия Норштейна являлся собственностью ОРТ и юридически не мог перекочевать на другой телеканал.

“Ее заказывало ОРТ, она остается на канале. Норштейн известный художник, но он не заставочник. Нам каждый день звонят и пишут по поводу этой заставки, говорят о том, что она ужасна, что она темная, дети не хотят смотреть нашу программу. Но это было спущено сверху, заставку заказывал Константин Эрнст”, – так ситуаци описала в одном из интервью директор программы Валентина Прасолова.

Тем временем мультфильм Норштейна на токийском фестивале, посвященном мультипликации, критики и аниматоры включили в список 150 самых выдающихся работ. Его были готовы купить японские бизнесмены, но сделка не состоялась.