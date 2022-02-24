Гузеева: "Я пила так, что аж люстры качались"

"Я пила так, что аж люстры качались. Я была поганой, грязной, утром просыпалась от дикого похмелья. Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту. Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: «Больше ни капли!». Но все повторялось снова и снова. Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила",