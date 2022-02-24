Гузеева: "Я пила так, что аж люстры качались"

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что жалеет о некоторых моментах своего прошлого. Звезда вспомнила времена, когда была зависима от алкоголя. Своей историей она поделилась в эфире программы "Давай поженимся!".
"Я пила так, что аж люстры качались. Я была поганой, грязной, утром просыпалась от дикого похмелья. Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту. Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: «Больше ни капли!». Но все повторялось снова и снова. Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила",
- рассказала Гузеева.
Она вспомнила о днях, когда пила настолько беспробудно, что даже на сцену выходила подшофе. Но спустя время телеведущая взяла себя в руки и отказалась от алкоголя.
Ранее мы писали, что Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию.