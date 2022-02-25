России запретили участвовать в "Евровидении"

Россия исключена из конкурса "Евровидение" в 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе Европейского вещательного союза (EBU).

"Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU",

Известно, что решение было принято из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине. На сайте конкура отмечается, что если Россия примет участие в "Евровидении", то они понесут репутационный ущерб.