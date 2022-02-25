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1 час назад

России запретили участвовать в "Евровидении" в 2022 году

Мария Иглина

Россия исключена из конкурса "Евровидение" в 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе Европейского вещательного союза (EBU).

России запретили участвовать в "Евровидении"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU",

— говорится в сообщении.

Известно, что решение было принято из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине. На сайте конкура отмечается, что если Россия примет участие в "Евровидении", то они понесут репутационный ущерб.

Ранее стало известно, что восемь премий "Оскар" вручат до прямого эфира.

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