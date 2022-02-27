Открыто имя второго участника "Холостяка"

Бывший продюсер проекта рассказал, кто станет вторым участником популярного шоу. Этой информацией поделился со своими подписчиками Армен Оганян.

Фото: @dimashadilet @dimashadilet

Слухи о том, что в девятом сезоне шоу "Холостяк" будет два героя, ходили давно, но официального подтверждения не было. И вот бывший продюсер шоу раскрыл интригу. Вторым главным героем проекта станет Димаш Адилет. Армен Оганян показал фото с обоими героями — Александром Гранковым и Димашем Адилетом.

«Димаш закрывай директ», — дал шутливый совет Оганян.

Димашу Адилету 26 лет, в Казахстане он считается одним из самых завидных женихов, сейчас он живет Швейцарии, занимается бизнесом и много путешествует.

@dimashadilet