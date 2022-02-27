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17 часов назад

Открыто имя второго участника "Холостяка"

Катя Кобышева

Бывший продюсер проекта рассказал, кто станет вторым участником популярного шоу. Этой информацией поделился со своими подписчиками Армен Оганян.

Открыто имя второго участника "Холостяка"
Фото: @dimashadilet@dimashadilet

Слухи о том, что в девятом сезоне шоу "Холостяк" будет два героя, ходили давно, но официального подтверждения не было. И вот бывший продюсер шоу раскрыл интригу. Вторым главным героем проекта станет Димаш Адилет. Армен Оганян показал фото с обоими героями — Александром Гранковым и Димашем Адилетом.

«Димаш закрывай директ», — дал шутливый совет Оганян.

Димашу Адилету 26 лет, в Казахстане он считается одним из самых завидных женихов, сейчас он живет Швейцарии, занимается бизнесом и много путешествует.

@dimashadilet

Другой герой шоу "Холостяк" — Александр Гранков — любит животных, держит сеть конюшен и ферм в Подмосковье.

Ранее актриса рассказала о том, на какие жертвы приходится идти ради роли.

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