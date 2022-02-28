Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
19 часов назад

Выход нового шоу Андрея Малахова перенесли

Lenta.ru

Телеканал «Россия 1» решил перенести выход нового ток-шоу телеведущего Андрея Малахова под названием «Малахов». Некоторое время оно не будет транслироваться на канале в связи с общественно-политической ситуацией, передает «Вокруг.ТВ».

Выход нового шоу Малахова перенесли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на неделе с 28 февраля по 5 марта в 11:30 и 17:30 будет выходить расширенный выпуск программы «60 минут». В будние дни после программы «Вести» в 21:20 будет показываться передача «Вечер с Владимиром Соловьевым», а после нее — многосерийный фильм «Годунов».

Ранее стало известно, что Малахов запускает новое шоу вместо программы «Прямой эфир». Сообщалось, что в студии будут по-прежнему обсуждаться истории героев. Однако, помимо этого, там будет работать колл-центр, который будет принимать звонки со всей России. Согласно замыслу, такие звонки должны решать судьбу героев программы.

25 февраля на неопределенный срок перенесли трансляцию игры 1/8 Высшей лиги КВН на Первом канале, запланированную на 26 февраля. Новая дата эфира игры не уточнялась. Также были перенесены игры Премьер-лиги и «Детского КВН».

До этого Первый канал сообщил о приостановке выхода в эфир программы «Вечерний Ургант». В пресс-службе телеканала опровергли слухи о закрытии развлекательного шоу, а также ухода из него ведущего Ивана Урганта. Отмечалось, что выпуск шоу, запланированный на 25 февраля, не будет выпущен в связи с текущими общественно-политическими событиями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители