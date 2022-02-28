Скандалы, которые происходили в Comedy Club

Юмористическое шоу Comedy Club всегда было противоречивым из-за некоторых шуток, которые резиденты отпускали в адрес артистов. Большинство из них выходцы КВН, которые продолжают работу на юмористическом поприще. Однако иногда их юмор выходит за грани разумного и может задевать других людей. О подобных инцидентах — в материале “Рамблера”.

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Андрей Скороход и Ольга Бузова

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Скандалы с резидентами шоу часто выходят за пределы телеэфира. Так, в февраля 2018 года юморист Андрей Скороход опубликовал в своем Instagram пост, где сравнил образ певицы Ольги Бузовой с монстром из фильма “Хищник”, а потом поставил лайк на оскорбляющий звезду и ее фанатов комментарий. Сначала пост увидели поклонники певицы, которые пристыдили резидента, а потом и она сама.

После инцидента Бузова заявила, что подаст в суд. Резидент попытался извиниться, но звезда не приняла их всерьез.

“Тут дело не только во мне… Я понимаю, что если такое поведение мужчины считают допустимым в нашем обществе, значит они себя так ведут и по отношению к другим”

Также Бузова заверила, что из-за этой ситуации у нее испортились отношения и с другими резидентами Comedy Club. Она отметила, что они не встали на ее защиту, поэтому она больше не состоит с ними в дружеских отношениях.

Павел Воля и Алла Пугачева

В 2007 году Павел Воля со сцены “Новой волны” решил пошутить над экс-супругом Примадонны. Сказал он, на первый взгляд безобидную фразу: «Филипп Киркоров… Киркоров… Где-то я слышал это имя…». Однако, как сообщили СМИ, за кулисами ведущему досталось от певицы, которая в грубой форме попросила его так не шутить. Позже воля объяснил, что скандала не было, а ситуацию раздули желтые СМИ. Примадонна же заявила, что за кулисами все-таки провела образовательный разговор с юмористом.

“Ну перестарался Паша. Решил пошутить. Не каждая шутка получается. За что и получил за кулисами немножко. Зато запомнил. Но я ж его не била и не считала это хамством. Я просто сказала ему, что так делать нельзя. И я это каждый раз могу сказать начинающему артисту, потому что мне тоже когда-то делали замечания”

Павел Воля и “Отпетые мошенники”

Премьерное шоу Comedy Club состоялось в небольшом баре в 2005 году. Тогда, по воспоминаниям гостей, в помещении собрались главные светские звезды. В том числе и группа “Отпетые мошенники”, которая когда-то собирала большие залы. Однако на момент съемок шоу карьера популярного коллектива уже начала угасать, над чем решил подшутить Павел Воля прямо со сцены.

“И что вы к нам пришли? Суббота, вечер, у артистов должны быть концерты. У вас что же, уже совсем нет концертов?”, — иронично спросил гостей юморист.