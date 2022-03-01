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14 часов назад

Галустян рассказал о строгих правилах на съемках шоу для ТНТ

Мира Маркина

Российский комик Михаил Галустян рассказал в интервью «Вокруг ТВ» о съемках нового сезона экстремального шоу «Звезды в Африке», ведущим которого он является. Оказалось, что строгие правила придумали не только для участников, но и для съемочной группы.

Галустян рассказал о строгих правилах на съемках для ТНТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Задействованные в съемках звезды и сотрудники телеканала ТНТ жили в заповеднике в саванне. Галустян рассказал, что его и других участников команды ничего не отделяло от животных в их естественной среде обитания.

«В прошлом сезоне [шоу «Звезды в Африке»] мое утро начиналось с того, что по крыше жилища пробегал табун обезьян, о стены рогами терлись носороги, рядом бегали львы, паслись зебры», — поделился комик.

Участникам съемочной группы было строго запрещено покидать дом ночью в одиночку без фонарика.

«Запросто могли напасть хищники», — отметил артист.

Галустян поделился, что сначала ему и его коллегам было страшно жить в таких условиях, но со временем они привыкли. А если возникала необходимость выйти из дома ночью, то существовала договоренность сопровождать друг друга.

Ранее Михаил Галустян откровенно высказался о работе с Ольгой Бузовой.

ТВ,Михаил Галустян,
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