Что стало с участниками прошлых сезонов шоу "Голос.Дети"

Алиса Кожикина, первый сезон

Сабина Мустаева, второй сезон

Данил Плужников, третий сезон

Плужников также был делегатом Всемирного конгресса людей с инвалидностью - в детстве ему поставили диагноз "спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей". Первый клип "All of me" исполнитель представил в 2018 году, за ним последовали еще два - "Жить" и "Мы все равны".