«Союзмультфильм» не будет переснимать мультфильмы

Стало известно, что студия «Союзмультфильм» закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка». Об этом пишет kinometro.ru со ссылкой на руководителя студии Юлиану Слащеву.

Фото: Кадр из мультфильма "Умка" Кадр из мультфильма "Умка"

Ключевым фактором, который повлиял на решение руководства студии, стало негативное отношение зрителей. Многие из них остались недовольны запуском современных версий мультфильмов «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

После «Умки» остальные знаменитые советские мультфильмы будут сниматься исключительно по мотивам собственных франшиз.