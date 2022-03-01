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11 часов назад

«Союзмультфильм» отказался от современных версий мультфильмов

Мира Маркина

Стало известно, что студия «Союзмультфильм» закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка». Об этом пишет kinometro.ru со ссылкой на руководителя студии Юлиану Слащеву.

«Союзмультфильм» не будет переснимать мультфильмы
Фото: Кадр из мультфильма "Умка"Кадр из мультфильма "Умка"

Ключевым фактором, который повлиял на решение руководства студии, стало негативное отношение зрителей. Многие из них остались недовольны запуском современных версий мультфильмов «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

После «Умки» остальные знаменитые советские мультфильмы будут сниматься исключительно по мотивам собственных франшиз.

Не только советская, но и российская анимация известна во всем мире. Недавно мы рассказывали о том, какой мультфильм номинировали на премию «Оскар»-2022.

ТВ,Умка,Оскар,Ну, погоди!,Юлиана Слащева,
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