«Союзмультфильм» не будет переснимать мультфильмы

Стало известно, что студия «Союзмультфильм» закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка». Об этом пишет kinometro.ru со ссылкой на руководителя студии Юлиану Слащеву.
Ключевым фактором, который повлиял на решение руководства студии, стало негативное отношение зрителей. Многие из них остались недовольны запуском современных версий мультфильмов «Простоквашино» и «Ну, погоди!».
После «Умки» остальные знаменитые советские мультфильмы будут сниматься исключительно по мотивам собственных франшиз.
Не только советская, но и российская анимация известна во всем мире. Недавно мы рассказывали о том, какой мультфильм номинировали на премию «Оскар»-2022.