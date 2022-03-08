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1 час назад

Кадр дня: первое, что показали на ТНТ, и зачем канал выкупал чужие долги

Диана Товсепова

Один из самых популярных развлекательных каналов на российском телевидении — ТНТ. Канал особенно популярен у россиян своими юмористическими передачами, реалити-шоу, ситкомами, развлекательными шоу и сериалами.

Кадр дня: первое, что показали на ТНТ
Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Интересно, что первые дни работы телеканала были связаны с культовым сериалом конца 90-х годов "Улицы разбитых фонарей". Первые восемь серий проекта были сняты для телеканала РТР в 1995 году, но сделано это было практически "на коленке" — канал не устроило качество звука и картинки.

Пока отснятые серии пылились в архивах РТР, о сериале узнало руководство ТНТ. Идея проекта так понравилась новому телеканалу, что было решено заполучить себе первые серии "Улиц разбитых фонарей".

При этом у РТР тогда были долги за озвучку "Санта-Барбары", поэтому ТНТ просто выкупили долги РТР в обмен на первые восемь серий "Улиц". Так сериал оказался на ТНТ, а его премьера состоялась 1 января 1998 года, в первый день работы телеканала.

Правда чуть позже, на другом телеканале ОРТ поняли, что сериал становится хитом и быстро выкупили права на него. Уже к концу 1998-го "Улицы разбитых фонарей" вышли на ОРТ. Тогда сериал был номинирован на ТЭФИ от двух разных телеканалов, а такое происходило совсем не часто.

ТВ,Первый канал,
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