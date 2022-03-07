Netflix приостанавливает работу в России

Всемирно популярный стриминговый сервис Netflix заявил о решении приостановить работу в России. Об этом стало известно вечером 6 марта.

Действующее решение было принято на фоне обострения политической ситуации в Украине.

Как пишет ТАСС, Netflix, локализованный в России, внесен Роскомнадзором с в реестр аудиовизуальных сервисов как ресурс с посещаемостью более 100 тысяч пользователей.

В марте 2022 вступило в силу требование статьи 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", одно из дополнений которых гласит, что стриминговые сервисы обязаны транслировать 20 федеральных телеканалов РФ. Незадолго до объявления о приостановке работы в России руководство Netflix заявило, что отказывается выполнять данное требование.