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7 часов назад

Netflix приостанавливает работу в России

Стелла Шмель

Всемирно популярный стриминговый сервис Netflix заявил о решении приостановить работу в России. Об этом стало известно вечером 6 марта.

Netflix приостанавливает работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Действующее решение было принято на фоне обострения политической ситуации в Украине.

Как пишет ТАСС, Netflix, локализованный в России, внесен Роскомнадзором с в реестр аудиовизуальных сервисов как ресурс с посещаемостью более 100 тысяч пользователей.

В марте 2022 вступило в силу требование статьи 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", одно из дополнений которых гласит, что стриминговые сервисы обязаны транслировать 20 федеральных телеканалов РФ. Незадолго до объявления о приостановке работы в России руководство Netflix заявило, что отказывается выполнять данное требование.

Ранее мы писали, что Прилучный рассказал, сколько потеряют западные киностудии без российского рынка.

ТВ,Netflix,Роскомнадзор,
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