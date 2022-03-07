Сколько зарабатывает Гудков

Александр Гудков - один из самых популярных российских комиков. Попробовали посчитать, сколько он зарабатывает на своих проектах.
В 2019 году в интервью на YouTube-канале "Маша спросит" Гудков рассказал, что за месяц смог заработать пять миллионов рублей. До этого он получал 300-350 тысяч, а его самый минимальный заработок - семь тысяч рублей.
"Можно быть счастливым и с тысячью рублей и миллионами. Нет этой точной суммы", - заявил Гудков.
Однако с тех пор доходы комика повысились. Несколько лет назад Гудков открыл барбершоп "Boy cut". Кроме того, он выступает в качестве продюсера и режиссера на съемках для проектов российских звезд. Например, "Цвет настроения синий" Киркорова, "Пьяная любовь" Димы Билана, "Никаких больше вечеринок" Cream Soda, "Плачу на техно" Cream Soda & Хлеб.
Также Александр Гудков получает деньги с рекламы на YouTube-канале "Чикен Карри". На нем выходит юмористическое шоу "Coming out". В октябре 2020 года журнал Forbes составил рейтинг самых богатых видеоблогеров России. Гудков оказался в нем на третьем месте, опередив Юрия Дудя и Антона Лапенко. Его годовой доход с рекламы на YouTube, согласно информации издания, составлял 1,13 миллиона долларов.