Канал Соловьева заблокировали на YouTube

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live". Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

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"YouTube удалил основной и резервный каналы проекта Соловьев Live", — написал Владимир Соловьев.

При попытке зайти на страницу появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». На других сайтах ролики телеведущего c YouTube также недоступны.

Телеведущий заявил, что выйдет в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google".