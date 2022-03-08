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1 час назад

Канал Соловьева заблокировали на YouTube

Мира Маркина

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live". Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Канал Соловьева заблокировали на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"YouTube удалил основной и резервный каналы проекта Соловьев Live", — написал Владимир Соловьев.

При попытке зайти на страницу появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». На других сайтах ролики телеведущего c YouTube также недоступны.

Телеведущий заявил, что выйдет в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google".

Ранее стало известно, что ряд стран внесли Владимира Соловьева в санкционный список.

ТВ,Владимир Соловьев,Google,
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