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2 часа назад

Программа «Модный приговор» ушла в бессрочный отпуск

Мира Маркина

Ведущий телешоу «Модный приговор», историк моды Александр Васильев рассказал, что производство телешоу прекращено. По словам искусствоведа, взять паузу пришлось из-за приостановки работы большинства магазинов, где подбирали одежду героям программы.

Программа «Модный приговор» ушла в бессрочный отпуск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Васильев поделился, что сейчас людей больше занимают политические и информационные программы, нежели развлекательные передачи.

Тем не менее, ведущий надеется через некоторое время вернуться на Первый канал с новыми эпизодами «Модного приговора». Сейчас Васильев находится во Франции.

Ранее мы писали о том, что Валерий Леонтьев уехал из России.

ТВ,Валерий Леонтьев,Александр Васильев,Первый канал,
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