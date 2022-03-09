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3 часа назад

Решающий вопрос на "Что? Где? Когда?" с нелепым ответом: видео

Диана Товсепова

Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?" годами приковывает к экранам миллионы россиян. Традиционная борьба умов между командой знатоков и телезрителей долгое время не теряла своей популярности.

Как известно, в ходе игры, знатоки отвечают на вопросы телезрителей. Иногда, вопросы поражают своей замысловатостью или эпичностью. Один из таких вопросов обсуждают в соцсетях сейчас, несмотря на то, что выпуск шоу с ним вышел уже очень давно.

Так, в TikTok появилось видео "Суперсложный и решающий вопрос на "Что? Где? Когда?". Эпичная концовка". Знатоки отвечают на фотовопрос — на плакате изображен крафтовый пакет, глобус и настольные часы. Игроки должны разгадать, о чем говорит этот плакат. Версий было много, но результат удивил всех. Смотрите видео, чтобы узнать эпичный ответ телевизионного ребуса.

Ранее мы писали о том, как мобильная игра спасла пенсионерку от маньяка.

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