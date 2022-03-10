Куда пропала Лариса Вербицкая

Лариса Вербицкая была одной из самых узнаваемых персон на советском, а позже и российском телевидении. Появивишись на экране в 1980-х годах, Вербицкая внезапно исчезла в 2014. О том, что же произошло с телеведущей и чем она занимается сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Свою карьеру на телевидении Лариса Вербицкая начала в 1982 году в Кишиневе. А спустя всего несколько лет стала диктором Центрального телевидения СССР. В 1987 году Вербицкая впервые появилась в качестве ведущей в программе “Доброе утро”. Лариса в течение 20 лет будила всю страну по утрам, оставаясь единственной среди своих коллег, кто оставался в программе так долго.

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Но “Доброе утро” не было единственной программой с участием Вербицкой, ее приглашали и в другие проекты: в частности, она вела некоторые музыкальные мероприятия и некоторое время появлялась в детской передаче “Спокойной ночи, малыши!”.

Появлялась Вербицкая в некоторых проектах и в качестве участницы. Так, в 2002 году ее пригласили в проект “Последний герой”. Организаторы шоу потом признавались, что не ожидали, что хрупкая блондинка задержится на острове так надолго. Думали, что Вербицкая “вылетит” в первых же выпусках, но Лариса проявила невероятную силу воли, приспособилась к жизни без комфорта и отлично проходила все испытания. В результате, Вербицкая покинула проект одной из последних, чем весьма удивила и создателей шоу и его поклонников.

В 2007 году Вербицкая вновь бросила вызов самой себе, согласившись участвовать в проекте “Ледниковый период”. Телеведущей пришлось научиться весьма сложным трюкам на льду, снова выйти из зоны комфорта. И вновь упорство принесло плоды: Лариса Вербицкая со своим партнером Повиласом Ванагасом дошла до финала.

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Летом 2014 года поклонники телеведущей заметили, что ее нет в эфире “Доброго утра”. Сначала решили, что Вербицкая просто ушла в отпуск, но когда она не появилась на экранах и в новом сезоне, стало понятно, что двадцатилетняя карьера ведущей в этой программы для Ларисы закончилась. Последний выпуск “Доброго утра” с Ларисой Вербицкой вышел в эфир 28 мая 2014 года. Программу вместе с ней покинул и ее соведущий Борис Щербаков.

Позже Вербицкая сообщила, что у нее закончился договор с программой. Ей сообщили об этом по телефону и контракт не продлили. На этом, собственно, все.

Лариса после ухода с поста ведущей “Доброго утра” работала в качестве вице-президента Лиги профессиональных имиджмейкеров, составляла программы по диетам и питанию, в 2016 году вела рубрику уроков о красоте и здоровом образе жизни в программе “Здоровье”.

Продолжила Вербицкая делиться секретами красоты и на личной странице в Instagram, а в 2021 году создала свой YouTube-канал, где рассказывает своим подписчиком о новостях в индустрии красоты, а также берет интервью у интересных людей. Летом того же года Вербицкая выпустила книгу “В 60 — 6:0 в мою пользу”.