Какие телешоу Россия смотрела в 2000-е

До популяризации YouTube российское телевидение нулевых предлагало широкий выбор развлечений разного жанра и формата. «Газета.Ru» вспоминает самые популярные телешоу, которые со временем пропали с экранов.

Фото: Кадр из шоу "Наша Russia" Кадр из шоу "Наша Russia"

"Фабрика звезд" (2002-2007)

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Музыкальная передача "Фабрика звезд" била рекорды по просмотрам все семь сезонов. За судьбами участников проекта следила вся страна, напевая строки из промо-заставки "Круто ты попал на ТВ". Именно благодаря "Фабрике" в шоу-бизнесе появились новые лица и таланты. С него свой творческий путь начинали Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова, Стас Пьеха и многие другие. Уже по итогам первого сезона образовались две группы - женский коллектив "Фабрика" и бой-бенд "Корни", которые существуют и сегодня. И хотя не всем конкурсантам удалось удержаться на пике популярности, многие зрители наверняка с ностальгией вспомнят "Шоколадного зайца" Пьера Нарцисса, "Когда я стану кошкой" Марии Ржевской и ряд других известных хитов.

"Последний герой" (2001-2009)

Стартовавшее в 2001 году реалити-шоу "Последний герой" сразу после выхода в эфир произвело вау-эффект. Согласно правилам, 16 человек должны пройти ряд испытаний в экстремальных условиях диких джунглей. Участники делились на два племени: "Тортугас" ("Черепахи") и "Лагартос" ("Ящерицы"). Съемки первого сезона происходили на необитаемом острове на границе Панамы и Коста-Рики, а ведущим пригласили звезду "Брата" Сергея Бодрова. Первым испытанием стал тропический климат, а также строительство жилья и добыча пищи, а уже потом – конкуренция. Однако на телепроекте были и исключения: некоторые участники сумели подружиться и даже связать себя узами брака. Каждому "робинзону" выдавали в день горсть риса и 2 литра воды, а остальную еду участники должны были добывать сами. Смельчак, которому удалось продержаться на проекте 40 дней, объявлялся победителем и получал 3 млн рублей. Поначалу в шоу соревновались обычные люди, однако уже с третьего сезона в нем стали сниматься и знаменитости. Причем некоторые придумывали нетривиальные способы выживания, например, Николай Дроздов вместе с Децлом однажды приготовили на ужин ядовитых лягушек.

"Окна" (2002-2005)

"И снова здравствуйте!" – этими словами открывался каждый выпуск шоу "Окна" с Дмитрием Нагиевым. Традиционно он рассказывал некую противоречивую историю, а уже потом давал слово оппонентам. Отсутствие цензуры, споры и драки в телеэфире сделали передачу одной из наиболее провокационных на российском телевидении.

ТНТ

Например, в одном из выпусков принял участие будущий герой "Дома-2" Степан Меньшиков, изображавший эксгибициониста. Несмотря на обвинения в постановках, Нагиев признавался, что зачастую приглашенные актеры настолько входили в образ, что их действительно не могли разнять даже охранники. Однажды ведущему даже случайно сломали нос в ходе драки.

"Такси" (2005-2009)

В 2005-м на ТНТ вышел новый формат интеллектуальной игры - "Такси", в которой случайные прохожие могли с помощью правильных ответов заработать деньги (и бесплатно добраться до точки назначения). Стоимость каждого вопроса в зависимости от сложности варьировалась от 100 рублей до 2 тыс. Согласно правилам, участник мог дважды воспользоваться подсказками. Лицом передачи и постоянным ведущим был Алексей Куличков, однако впоследствии за рулем такси оказывались Анфиса Чехова, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие приглашенные знаменитости.

"Ребенок-робот" (2006-2007)

Шоу "Ребенок-робот" продержалось на экранах всего год, однако даже за этот период успело запомниться многим телезрителям. Героями программы становились известные музыканты, актрисы и модельеры, у которых пока не было собственных детей. Во время 25-минутного выпуска новообразовавшейся паре вручали капризную куклу-робота, которая выглядит точно как трехмесячный малыш. "Родителям" предстояло кормить ребенка, менять ему подгузники, гулять, а также вставать среди ночи, чтобы спеть колыбельные. Так зрители могли определить, кто из их кумиров умело справляется со стрессом, а кто пока еще не готов стать родителем. В проекте принимали участие Андрей Малахов, Ксения Собчак, Наталья Подольская, Борис Моисеев, Александр Незлобин, Алексей Панин, Яна Рудковская.

"Самый умный" (2003-2012)

Одной из самых популярных образовательных передач для молодежи в нулевые стала телевикторина "Самый умный" c Тиной Канделаки.

СТС

В младшей лиге участвовали ученики 6 и 7 классов, в средней - 8-го и 9-го, а в "золотой" за победу боролись выпускники и студенты.

"Необъяснимо, но факт" (2005-2008)

"Сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду". Эта фраза, ставшая мемом, на самом деле принадлежит ведущему "Необъяснимо, но факт" Сергею Дружко. Согласно задумке, шоу было снято в жанре мокьюментари, поэтому каждый зритель сам определял, показывают ему правду или под видом документалистики пытаются ввести в заблуждение. Среди многочисленных писем и видео Дружко выбирал наиболее интересное, а потом – отправлялся со съемочной группой к месту событий расследовать очередное загадочное явление. Объектами интереса становились летающие тарелки, йети, лох-несское чудовище, города-призраки, тайный язык гномов, экзорцизм и религиозные артефакты.

"Наша Russia" (2006-2011)

На волне популярности стендап-шоу Comedy Club его резиденты запустили скетч-сериал "Наша Russia", который являлся британским аналогом "Маленькой Британии". Каждый мини-сюжет происходил в разных городах России, представляя все разнообразие социальных слоев. Практически все роли исполняли Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Скетчи, в частности, были посвящены не берущему взяток нищему полицейскому, гастарбайтерам в московских новостройках, краснодарским пикаперам Славику и Димону, обманывающей на деньги элитных школьников учительнице Снежане Денисовне, а также фрезеровщику-гею Ивану Дулину.

"Галилео" (2007—2015)

Научно-развлекательная передача "Галилео" надолго приковала к экранам равно молодую и взрослую аудитории. В особенности остались неравнодушными школьники, для которых эксцентричный ведущий Дмитрий Пушной казался совсем не похожим на кабинетного ученого.

СТС

Причем его образ рок-музыканта от науки вполне соответствовал истине - помимо степени магистра по физике, Пушной действительно умеет играть на множестве музыкальных инструментов. Нередко в перерывах между экспериментами в лаборатории он развлекал зрителей музыкальными интермедиями и отпускал остроумные шутки.

"Час суда" (2004-2012)

Для тех, кто желал разобраться в тонкостях законов и лицезреть справедливый суд, программа "Час суда" стала настоящей отдушиной. "Час суда" стал первым в России судебным шоу, представлявшим собой инсценировку, в которой актеры разыгрывали реальные дела - от ДТП и развода до дележа имущества и особо тяжких преступлений.