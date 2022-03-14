Рожков рассказал, как общается с «Уральскими пельменями»

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что редко видится с коллегами вне сцены. Этим актер и сценарист поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Рожков утверждает, что очень часто видится с коллективом «Уральских пельменей» на сцене. Из-за этого встреч вне работы не происходит — просто нет сил.
«Мы так часто вместе встречаемся на сцене, за кулисами, на репетициях, что уже вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет», — отметил юморист.
Актер также рассказал о знакомстве с коллегой по «Уральским пельменям» Вячеславом Мясниковым. Рожков отметил: именно благодаря ему юморист и стал частью известной команды.
«Он был участником команды КВН "Парни с лесоповала". Сразу я его заметил. Он был такой яркий, харизматичный. И я его позвал к нам в команду. Это было, наверное, лет 20 назад. С тех пор мы с ним дружим», — рассказал Рожков.
«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, Россия, работающее в комедийном жанре. Организовано в 1993 году как команда КВН.
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