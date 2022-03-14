Рожков рассказал, как общается с «Уральскими пельменями»

«Он был участником команды КВН "Парни с лесоповала". Сразу я его заметил. Он был такой яркий, харизматичный. И я его позвал к нам в команду. Это было, наверное, лет 20 назад. С тех пор мы с ним дружим», — рассказал Рожков.