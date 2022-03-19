Малахов вернулся на ТВ после долгого отсутствия

Телеведущий Андрей Малахов не появлялся на телеэкранах почти месяц и теперь возвращается. Он предстанет в финале проекта «Танцы со звездами», выпуск которого был приостановлен в связи с началом спецоперации России в Донбассе, сообщает Teleprogramma.pro.