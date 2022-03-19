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22 минуты назад

Малахов вернулся на ТВ после долгого отсутствия

Катерина Саломе

Телеведущий Андрей Малахов не появлялся на телеэкранах почти месяц и теперь возвращается. Он предстанет в финале проекта «Танцы со звездами», выпуск которого был приостановлен в связи с началом спецоперации России в Донбассе, сообщает Teleprogramma.pro.

Малахов вернулся на ТВ после долгого отсутствия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В финале что-то может пойти не так и пара, у которой вот-вот, казалось бы, кубок в руках, а вдруг они все теряют и "темная лошадка" становится номер один»,

— заинтриговал шоумен.

Напомним, что до начала спецоперации успело выйти всего шесть выпусков нового сезона танцевальной программы. Запись проекта с финалом покажут 20 марта. Прежде выпуски выходили в прямом эфире.

Ранее мы писали о том, Голубкина раскрыла всю правду о судействе в КВН.

ТВ,Андрей Малахов,
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