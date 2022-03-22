Актер «Уральских пельменей» рассказал о закулисье шоу

Андрей Рожков ведет личный блог на платформе «Яндекс.Дзен». Недавно актер рассказал, что, несмотря на редкие съемочные дни, процесс работы над шоу не останавливается.
«Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их», — рассказал артист.
Андрей поделился, что кроме работы на телевидении он продолжает гастролировать вместе с коллегами Вячеславом Мясниковым, а также Артемом Пушкиным. Коллектив выступает под названием «Ваши пельмени».
«Показываем самое лучшее, что у нас есть, наработанное за 30 лет творческой нашей деятельности», — добавил артист.
Ранее стало известно, как складывается общение между актерами «Уральских пельменей» в нерабочее время.