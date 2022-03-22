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32 минуты назад

Актер «Уральских пельменей» рассказал о закулисье шоу

Мира Маркина

Андрей Рожков ведет личный блог на платформе «Яндекс.Дзен». Недавно актер рассказал, что, несмотря на редкие съемочные дни, процесс работы над шоу не останавливается.

Актер «Уральских пельменей» рассказал о закулисье шоу
Фото: Кадр из программы "Уральские пельмени"Кадр из программы "Уральские пельмени"

«Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их», — рассказал артист.

Андрей поделился, что кроме работы на телевидении он продолжает гастролировать вместе с коллегами Вячеславом Мясниковым, а также Артемом Пушкиным. Коллектив выступает под названием «Ваши пельмени».

«Показываем самое лучшее, что у нас есть, наработанное за 30 лет творческой нашей деятельности», — добавил артист.

Ранее стало известно, как складывается общение между актерами «Уральских пельменей» в нерабочее время.

ТВ,Вячеслав Мясников,Андрей Рожков,
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