Самые скандальные передачи на российском телевидении

Современных зрителей трудно удивить новыми сериалами или фильмами. А вот различные шоу, желательно скандальные, продолжают бить рекорды просмотров и радовать своих фанатов уже на протяжении более 10 лет. Сегодня мы предлагаем вспомнить несколько программ с противоречивой репутацией.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Дом-2»

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Начать мы хотим с самого спорного телевизионного проекта. Первый выпуск «Дома-2» появился еще в 2004 году. Шоу прославилось благодаря скандалам и дракам, которые присутствовали практически в каждом эпизоде. Но несмотря на такой формат, у проекта появились миллионы поклонников, а все новости о закрытии оказались фейком. Рейтинг проекта продолжает оставаться высоким даже спустя 18 лет существования. Многие участники популярной передачи стали известны и попали в мир шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Влад Кадони, Ксения Бородина, Виктория Боня. А кто-то действительно нашел свою любовь: Сергей и Дарья Пынзарь.

«Пусть говорят»

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Сюжеты этой программы построены вокруг социальных проблем, которые вызывают большой резонанс у публики. Реальные истории гостей обсуждают приглашенные эксперты и обычные гости. Изначально долгие годы ведущим являлся Андрей Малахов, кстати, раньше передача называлась «Большая стирка», сейчас новым ведущим является Дмитрий Борисов. Иногда главной темой выпусков становятся слишком спорные темы, такие как измены, брошенные дети, интернаты, неуплаченные алименты, дрязги и звездные тайны, вытащенные на суд публики. Многих зрителей настолько травмировали эти обсуждения, что они направили генеральному директору Первого канала письмо с жалобами на Андрея Малахова, но передача до сих пор продолжает выходит на российском телевидении.

«Давай поженимся!»

Многие одинокие люди пытаются найти свою вторую половинку на различных сайтах знакомств, в социальных сетях и с помощью телевидения, благо в 2008 году вышел первый выпуск шоу «Давай поженимся!». Три легендарных ведущих узнают подробнее у гостей шоу об их личной жизни, заработке и образовании, зачастую вопросы бывают очень даже провокационны. Цитаты Сябитовой и Гузеевой уже не раз можно встретить на просторах интернета, которые продолжают веселить публику. Гарик Харламов и вовсе превратил образ Гузеевой в мем, и его поклонники с радостью следят за новыми выпусками забавного сериала. Хорошо, что у Ларисы отличное чувство юмора, и к подобным шуткам она относится с иронией.

«Сердца за любовь»

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В продолжении формата проекта о знакомствах, не так давно на СТС Love появилось шоу «Сердца за любовь», в котором девушки выбирают себе избранника, как на аукционе. Выпуски передачи заинтересовали не только обычных зрителей, но и популярных блогеров, многие из них снимали обзоры на самые яркие и скандальные выпуски со своими комментариями. Сейчас идет кастинг на 4-й сезон шоу, и заявки на участие все еще можно отправлять.

«Беременна в 16»