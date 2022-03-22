Ургант прокомментировал слухи о замене в своем шоу на Первом

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о том, что юморист Гарик Мартиросян заменит его в вечернем шоу на Первом канале.
Телеведущий опроверг сообщения о своей замене на Первом канале в беседе с изданием "Газета.Ru".
"Не верьте слухам!" — сказал он.
Однако он не смог ответить на вопрос, когда в эфире Первого снова появятся выпуски "Вечернего Урганта".
Ранее мы писали о том, что канал российской юмористической программы "Вечерний Ургант" заблокировали на видеохостинге Youtube. Для пользователей теперь недоступны все видео на канале популярной передачи.