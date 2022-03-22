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4 часа назад

Ургант прокомментировал слухи о замене в своем шоу на Первом канале

Диана Товсепова

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о том, что юморист Гарик Мартиросян заменит его в вечернем шоу на Первом канале.

Ургант прокомментировал слухи о замене в своем шоу на Первом
Фото: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Телеведущий опроверг сообщения о своей замене на Первом канале в беседе с изданием "Газета.Ru".

"Не верьте слухам!" — сказал он.

Однако он не смог ответить на вопрос, когда в эфире Первого снова появятся выпуски "Вечернего Урганта".

Ранее мы писали о том, что канал российской юмористической программы "Вечерний Ургант" заблокировали на видеохостинге Youtube. Для пользователей теперь недоступны все видео на канале популярной передачи.

ТВ,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Первый канал,
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