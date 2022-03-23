Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
3 часа назад

Сычев рассказал о сложностях съемки программы на ТНТ

Мария Каткова

Актер Владимир Сычев рассказал о главных сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на съемках программы "Звезды в Африке". Об этом он сообщил в интервью изданию StarHit.

Сычев рассказал о сложностях съемки программы на ТНТ
Фото: РамблерРамблер

Сычев отметил, то самым сложным в шоу было соседству с дикой природой. Речь идет и о животных, и о насекомых. В качестве примера он привел историю о том, как нашел в кровати скорпиона, а также о том, как чуть не столкнулся с бегемотами на съемках. Он увидел, как администратор позвал его и подумал, что нужно выполнить задание, но его спасали от диких животных.

"Я подумал, что какое-то задание готовят, а оказалось, бегемот с бегемотихой прошли в нескольких метрах от нас. Представляете, если бы на три минуты раньше вышел? Учитывая то, что бегемоты самые опасные животные, все могло закончиться плохо"

Ранее юмористка рассказала о том, почему ушла из шоу на ТНТ.

ТВ,Владимир Сычев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители