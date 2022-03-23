Сычев рассказал о сложностях съемки программы на ТНТ

Сычев отметил, то самым сложным в шоу было соседству с дикой природой. Речь идет и о животных, и о насекомых. В качестве примера он привел историю о том, как нашел в кровати скорпиона, а также о том, как чуть не столкнулся с бегемотами на съемках. Он увидел, как администратор позвал его и подумал, что нужно выполнить задание, но его спасали от диких животных.