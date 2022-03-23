Сычев рассказал о сложностях съемки программы на ТНТ

Актер Владимир Сычев рассказал о главных сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на съемках программы "Звезды в Африке". Об этом он сообщил в интервью изданию StarHit.
Сычев отметил, то самым сложным в шоу было соседству с дикой природой. Речь идет и о животных, и о насекомых. В качестве примера он привел историю о том, как нашел в кровати скорпиона, а также о том, как чуть не столкнулся с бегемотами на съемках. Он увидел, как администратор позвал его и подумал, что нужно выполнить задание, но его спасали от диких животных.
"Я подумал, что какое-то задание готовят, а оказалось, бегемот с бегемотихой прошли в нескольких метрах от нас. Представляете, если бы на три минуты раньше вышел? Учитывая то, что бегемоты самые опасные животные, все могло закончиться плохо"