Куда пропал детский телеканал «Джетикс»

Jetix знаком каждому ребенку, который рос в 00-е. Канал был одним из лидеров кабельного вещания и чуть ли не самым популярным поставщиком мультсериалов в России. В 2010 году канал внезапно прекратил свою работу. Рассказываем, почему так получилось.

Фото: «Джетикс» «Джетикс»

Jetix, или «Джетикс», — всемирный бренд кабельного телевидения из группы компаний The Walt Disney Company. Российским подросткам он запомнился благодаря ряду ярких мультсериалов, которые показывали эксклюзивно (или почти эксклюзивно) на канале: «Тотали Спайс», «Лентяево», «Чародейки», «Шаман Кинг», «Вуншпунш», «Тутенштейн», «Жизнь с Луи», «Детки из класса 402», «Что с Энди?», «Инспектор Гаджет».

«Тотали Спайс»

У Disney в конце 90-х были планы по созданию телеканала для детей, но не было эксклюзивного контента, а именно сериалов. А у Fox Kids, который принадлежал Disney с 2001 года, мультсериалов было достаточно. И, если выражаться просто, Disney взял Fox Kids, переименовал его в Jetix, создав некий «мостик» для будущих проектов. Компания планировала на его основе сделать отдельный канал Disney для детей и подростков.

Jetix образовался в 2004 году в из слияния нескольких кабельных каналов: Fox Kids Europe, Fox Kids Latin America и ABC Cable Networks Group. Изначально это был отдельный блок на вышеназванных каналах, во время которого шли передачи на детей.

«Лентяево»

В России блок Fox Kids шел на базе канала REN-TV с апреля 1999 года. В 2005 году он, вслед за иностранными «коллегами», он был переименован в Jetix. Большинство зрителей даже не заметили подмены.

В 2009 году Jetix Russia в начал работу как отдельный кабельный телеканал. Он круглосуточно вещал не только в России, но и в других странах СНГ, Украине и Грузии. Начали вещание дополнительные блоки: Jetix Max (для подростков постарше) и Jetix Play (для самых маленьких зрителей).

«Жизнь с Луи»

Уже через год, 10 августа 2010 года, как российский, так и западный Jetix был заменен на Disney Channel. Причина — падение качества сериалов, сокращение финансирования и невозможность конкурировать с другими гигантами индустрии. Да и сам канал не смог конкурировать со своим «родителем» Disney.

В последние секунды перед закрытием англоязычного Jetix на экране появился символ канала. Обычно бодрый и прыгающий, он теперь мирно спал на кресле. В России в последние минуты вещания на канале шла реклама Disney Channel.