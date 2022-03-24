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2 часа назад

Почему запретили рекламу с Брэдом Питтом

Мария Кимакович

Брэд Питт никогда не страдал от недостатка ролей в кино. Часто актера приглашали сниматься и в рекламе. Зрители любили и продолжают любить талантливого и харизматичного Питта, рекламодатели это знают и стараются привлекать актера для рекламы, справедливо полагая, что его участие в съемках может способствовать большему успеху у потребителей. Но, как оказалось, такая уловка работает не всегда. Так, один рекламный ролик с участием Брэда Питта был запрещен. По какой причине, и где рекламное видео запретили к просмотру, читайте в материале "Рамблера".

Почему запретили рекламу с Брэдом Питтом
Фото: Кадр из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк"Кадр из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк"

Привлекательная внешность Брэда Питта чаще всего, конечно, играла на руку талантливому актеру. Но однажды именно из-за нее возникла весьма неловкая ситуация.

В начале 2000-х годов Брэд Питт был выбран рекламным лицом новой модели одного из наиболее известных брендов японских автомобилей. На экраны вышел видеоролик с привлекательным актером за рулем новой машины. Фирменная улыбка и харизма Питта сделали свое дело: новая модель автомобиля в большинстве стран стала продаваться весьма успешно. Разумеется, дело тут не только во внешности актера, но и присутствие актера в кадре, безусловно, сыграло свою роль.

Однако, не везде рекламу с красавчиком Питтом приняли с восторгом. Например, в Малайзии этот видеоролик показывать и вовсе запретили. Причиной запрета стала именно привлекательная внешность Питта. Его лицо власти посчитали слишком красивым. Чтобы у местных жителей не развивались комплексы на тему собственной внешности в сравнении с актером, рекламу с его участием сняли с эфира и запретили к показу в стране.

ТВ,Брэд Питт,
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